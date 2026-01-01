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Fotokvant SND-P3006B поворотный стол 30 см для 3D-съемки до 15 кг
Fotokvant SND-P3006B поворотный стол 30 см для 3D-съемки до 15 кг
Fotokvant SND-P3006B поворотный стол 30 см для 3D-съемки до 15 кг
Fotokvant SND-P3006B поворотный стол 30 см для 3D-съемки до 15 кг

Fotokvant SND-P3006B поворотный стол 30 см для 3D-съемки до 15 кг

Fotokvant
Артикул: DAN-4469

Поворотный стол Fotokvant SND-P3006B для 3D-съемки.

Поворотный стол для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы - 30 см. Максимальная нагрузка - 15 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы может изменяться от 1,7 до 4 оборотов в минуту. В комплекте четыре разноцветные подложки, а также пульт ДУ, который управляет скоростью и направлением движения стола.

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом.

В данной модели может изменяться скорость вращения и направление (по часовой стрелке или против).   

Характеристики:

  • диаметр столешницы - 30 см
  • максимальная нагрузка - 15 кг
  • скорость вращения - от 1,7 до 4 об. в мин.
  • напряжение - 12 В
  • материал - пластик
  • размер в упаковке - 37,5х37,5х8,5 см
  • вес с упаковкой - 4 кг

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