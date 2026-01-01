Fotokvant SND-P3006B поворотный стол 30 см для 3D-съемки до 15 кг

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом.

В данной модели может изменяться скорость вращения и направление (по часовой стрелке или против).

Характеристики: