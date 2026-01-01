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Fotokvant SNA350-30+Q999H Kit поворотный стол для 3D-съемки с штативом
Fotokvant SNA350-30+Q999H Kit поворотный стол для 3D-съемки с штативом
Fotokvant SNA350-30+Q999H Kit поворотный стол для 3D-съемки с штативом
Fotokvant SNA350-30+Q999H Kit поворотный стол для 3D-съемки с штативом
Fotokvant SNA350-30+Q999H Kit поворотный стол для 3D-съемки с штативом

Fotokvant SNA350-30+Q999H Kit поворотный стол для 3D-съемки с штативом

Fotokvant
Артикул: DAN-5586

Fotokvant SNA350-30+Q999H Kit поворотный стол для 3D-съемки с штативом. 

Комплект для съемки предметов, состоит из QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой и Fotokvant SNA350-30 поворотный стол для 3D-съемки до 15 кг. Предназначен для предметной фотосъемки, демонстрации изделий. 

Описание

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, ювелирных изделий бижутерии и т.д. Может использоваться как со вспышками, так и с мощным постоянным светом.

Характеристики:

  • диаметр столешницы - 35 см
  • максимальная нагрузка - 15 кг
  • скорость вращения - 30 сек
  • входная мощность - 4 Вт
  • материал - пластик
  • размер - 35х35х5,5 см
  • вес - 2,8 кг

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые резиновые ножки, и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер. Интересной и полезной особенностью штатива является возможность установки штанги и камеры под углом 90 градусов. При этом есть возможность поворачивать штангу еще и вокруг своей оси. При таком способе съемки высота будет составлять максимально 120 см.

При весе в 1,55 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,56 метра, а длина в собранном состоянии - всего 43 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • рабочая высота - 156 см
  • в сложенном состоянии - 43 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 1,55 кг

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