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Fotokvant SM-80-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Fotokvant SM-80-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Fotokvant SM-80-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Fotokvant SM-80-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки
Fotokvant SM-80-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки

Fotokvant SM-80-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки

Fotokvant
Артикул: DAN-5591

Fotokvant SM-70-72– механический поворотный стол без тормоза для предметной фотосъемки и 3D-сканирования в бюджетном ценовом диапазоне.
Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Диаметр диска 70 см. Разметка на 72 стопа. Вес - 9,2 кг.

Описание

Fotokvant SM-80-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки

Комплектация

  • Поворотный стол – 1 шт.
  • Накладной круг из белого пластика – 1 шт.

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