Fotokvant SM-80-72 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки

Комплект постоянного света Fotokvant LED-1 KIT.
Комплект состоящий из быстрораскладного софтбокса Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27, стойки Fotokvant LS-2102 и светодиодной лампы Fotokvant BLD-60.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SM-70-72– механический поворотный стол без тормоза для предметной фотосъемки и 3D-сканирования в бюджетном ценовом диапазоне.
Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Диаметр диска 70 см. Разметка на 72 стопа. Вес - 9,2 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Комплект постоянного света Fotokvant LED-1 KIT.
Комплект состоящий из быстрораскладного софтбокса Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27, стойки Fotokvant LS-2102 и светодиодной лампы Fotokvant BLD-60.
Fujimi FJO-28 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Диаметр октобокса 28 см.