Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 30х40/25 л тонкая гладкая глянцевая контрастная

Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки.
Возможно как холодное, так и горячее глянцевание.
Производитель: Славич, Россия.
Размер: 30 х 40 см Количество: 25 листов
Светочувствительность по ISO 6846: Р64-Р125
Полезный интервал по ISO 6846: R60-R70
Подложка: тонкая
Поверхность: глянцевая
Текстура: гладкая
Контрастность: контрастная
Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
Температура обработки: 20° С
Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.
Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.
Фотокювета Ютес 30х40 см.
Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер по дну - 30х40 см. Размер по верхней части - 35х47 см.