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Ilford MG4RC1M 17,8x24 /25 RC B&W бумага глянц

Ilford MG4RC1M 17,8x24 /25 RC B&W бумага глянц

Ilford
Артикул: DAN-4311

Фотобумага глянцевая Ilford MG4RC1M 17,8x24 /25 RC B&W.

Глянцевая бумага. Плотность 190 грамм на квадратный метр. Мультиконтрастная, RC (полиэтиленированная подложка). Размер - 17,8x24 см. В упаковке 25 листов.

Описание

Классическая мультиконтрастная бумага из белоснежного картона плотностью в 190 г/м.кв. Имеет глянцевое покрытие и прорезиненную основу. Отличается нейтральностью тона, глубокими насыщенными оттенками черного, низкой вуалью.

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-19.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
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