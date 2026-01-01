Ilford MG4RC1M 17,8x24 /25 RC B&W бумага глянц

Классическая мультиконтрастная бумага из белоснежного картона плотностью в 190 г/м.кв. Имеет глянцевое покрытие и прорезиненную основу. Отличается нейтральностью тона, глубокими насыщенными оттенками черного, низкой вуалью.
Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-19.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.