Фильтр
Ilford

Ilford

Ilford (Илфорд) - фотопленка – купить в РФ

Интернет-магазин Фотогора предлагает бумагу для черно-белой печати торговой марки Ilford Photo компании Harman technology.

Harman technology – уникальная компания с почти полуторавековой историей

Ее основал в 1879 году любитель фотографии Альфред Хью Харман, когда начал делать фотопластинки в подвале своего дома в деревеньке Илфорд (сейчас это пригород Лондона). Вскоре фирма, которую он назвал Ilford, прочно утвердилась на рынке фотоматериалов.

За свою историю компания производила пленки и бумагу для черно-белой и цветной печати, реактивы и даже фотоаппараты. Ilford поглощала разорившиеся компании, пережила два слияния, превратившись в группу с активами в Англии, Швейцарии, Франции, а позже и в Америке. Товары Ilford Group завоевали международный рынок. Позже часть компании была выкуплена японцами.

С февраля 2005 года фирма стала называться Harman technology и сосредоточилась на выпуске продукции для черно-белой фотографии. Ее штаб расположен в графстве Чешир.

Известный популяризатор черно-белой фотографии англичанин Тим Радман в одном из обзоров отметил высокое качество фотобумаги от Harman technology.

Наш ассортимент пленок Ilford Photo

Фотобумагу llford выбирают профессионалы и любители по всему миру за ее высокое качество, глубокий черный цвет и богатое разнообразие полутонов.

Мы предлагаем более 30 позиций фотобумаги различных характеристик.

В зависимости от основы:

  • RC – прорезиненная бумага, прочная, быстрая и легкая в обращении, идеальный выбор для начинающих фотографов;
  • FB – бумага на баритовой основе добавляет глубину отпечатку, но капризна в обработке и требует больше времени, подойдет профессионалам;
  • бумага на основе хлопка обладает уникальной текстурой, печать на ней под силу только опытным фотографам.

В зависимости от поверхности:

  • глянцевая бумага с гладкой поверхностью усилит контраст;
  • матовая и полуматовая поверхности без блеска глянца придадут фото естественность;
  • перламутровая отделка сделает отпечаток более четким и глубоким;
  • сатиновая отделка обеспечит полный контраст изображения.

Вы можете также выбрать тон бумаги: холодный, нейтральный или теплый

Для черно-белой фотографии особенно важно правильно подобрать бумагу для печати. Консультанты интернет-магазина Фотогора помогут определиться с выбором. Возможны разные способы оплаты заказа (в том числе через сервис Яндекс.Деньги и Qiwi-кошелек), доставка по всей России.

Популярное

Ilford Delta 100 135/36 фотопленка
Ilford Delta 100 135/36 фотопленка
Арт. DAN-4276
Ilford Delta 100 135/36 фотопленка
Наличие
более 10 шт

Фотопленка Ilford Delta 100 135/36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.

1 610 ₽
В корзину
Ilford Delta 100/120 фотопленка
Арт. DAN-4279
Ilford Delta 100/120 фотопленка
Наличие
более 10 шт

Фотопленка Ilford Delta 100/120.

Черно-белая пленка, ISO 100, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 33х76х33 мм.

1 360 ₽
В корзину
Ilford Delta 3200 135/36 фотопленка
Арт. DAN-4280
Ilford Delta 3200 135/36 фотопленка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотопленка Ilford Delta 3200 135/36.

Черно-белая негативная пленка высокой чувствительности, ISO 3200, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.

1 990 ₽
В корзину
Ilford Delta 3200/120 фотопленка
Арт. DAN-4281
Ilford Delta 3200/120 фотопленка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотопленка Ilford Delta 3200/120.

Черно-белая негативная пленка высокой чувствительности, ISO 3200, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 33х76х33 мм.

1 490 ₽
В корзину
Ilford Delta 400/120 фотопленка
Арт. DAN-4282
Ilford Delta 400/120 фотопленка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотопленка Ilford Delta 400/120.

Черно-белая негативная пленка высокой чувствительности, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х76х30 мм.

1 120 ₽
В корзину
Ilford FP4 125 Plus 135/36 фотопленка
Арт. DAN-4283
Ilford FP4 125 Plus 135/36 фотопленка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотопленка Ilford FP4 125 Plus 135/36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 125, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.

1 490 ₽
В корзину
Ilford FP4 125 Plus/120 фотопленка
Арт. DAN-4287
Ilford FP4 125 Plus/120 фотопленка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотопленка Ilford FP4 125 Plus/120.

Черно-белая пленка, ISO 125, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 33х76х33 мм.

1 240 ₽
В корзину
Ilford Pan F 50 Plus 135/36 фотопленка
Арт. DAN-4290
Ilford Pan F 50 Plus 135/36 фотопленка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотопленка Ilford Pan F 50 Plus 135/36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 50, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 38х38х60 мм.

1 240 ₽
В корзину
ILFORD DELTA 400/36 фотопленка
ILFORD DELTA 400/36 фотопленка
Арт. MTG-3045
ILFORD DELTA 400/36 фотопленка
Наличие
в наличии 4-10 шт

ILFORD DELTA 400/36 фотопленка. DELTA 400 совмещает высокую чувствительность и хорошую резкость, сохраняет мелкие детали и широкий тональный диапазон. Позволяет снимать быстрое движение или использовать большую глубину резкости. Кассета 35-мм формата, 36 кадров, черно-белая пленка. Процесс проявки - D76. 

1 490 ₽
В корзину
ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка
Арт. MTG-3046
ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка
Наличие
в наличии 4-10 шт

ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка. Ilford HP5 Plus — черно-белая негативная фотопленка с классической эмульсией. Идеальна для съемки быстро движущихся объектов при достаточном уровне освещенности, и для обычной фотографии. Чувствительность Ilford HP5 Plus — ISO 400 при дневном свете. 

1 490 ₽
В корзину
ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка
Арт. MTG-3047
ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка
Наличие
в наличии 4-10 шт

ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка. Негативная ортохроматическая черно-белая фотоплёнка Ilford Ortho Plus 80 обладает мелким зерном и достаточно высокой детализацией. Идеально подходит для съёмки пейзажей. Чувствительность эмульсии к синему и зелёному позволяет обрабатывать и проявлять плёнку в безопасном красном свете.

1 490 ₽
В корзину
ILFORD SFX 200 - 120 фотопленка
Арт. MTG-3049
ILFORD SFX 200 - 120 фотопленка
Наличие
в наличии 1-3 шт

ILFORD SFX 200 - 120 фотопленка. Пленка для креативной фотографии, с увеличенной чувствительностью в красном диапазоне спектра. Пиковая чувствительность в красном — 720 нм, предельная -— 740 нм, т.е. немного захватывается ближний инфракрасный диапазон.

1 190 ₽
В корзину
ILFORD PAN F PLUS 50-120 фотопленка
Арт. MTG-3048
ILFORD PAN F PLUS 50-120 фотопленка
Наличие
более 10 шт

ILFORD PAN F PLUS 50-120 фотопленка. Ilford PANF Plus 50 — классическая черно-белая пленка с отличным соотношением цена/качество. Обладает хорошей передачей тонов, мелким зерном. Фотопленка Ilford PANF Plus 50 особенно хорошо подходит для портретной и постановочной съёмки, фотосъемки пейзажей и архитектурных сооружений. 

1 440 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.