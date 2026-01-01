Harman technology – уникальная компания с почти полуторавековой историей

Ее основал в 1879 году любитель фотографии Альфред Хью Харман, когда начал делать фотопластинки в подвале своего дома в деревеньке Илфорд (сейчас это пригород Лондона). Вскоре фирма, которую он назвал Ilford, прочно утвердилась на рынке фотоматериалов.

За свою историю компания производила пленки и бумагу для черно-белой и цветной печати, реактивы и даже фотоаппараты. Ilford поглощала разорившиеся компании, пережила два слияния, превратившись в группу с активами в Англии, Швейцарии, Франции, а позже и в Америке. Товары Ilford Group завоевали международный рынок. Позже часть компании была выкуплена японцами.

С февраля 2005 года фирма стала называться Harman technology и сосредоточилась на выпуске продукции для черно-белой фотографии. Ее штаб расположен в графстве Чешир.

Известный популяризатор черно-белой фотографии англичанин Тим Радман в одном из обзоров отметил высокое качество фотобумаги от Harman technology.

Наш ассортимент пленок Ilford Photo

Фотобумагу llford выбирают профессионалы и любители по всему миру за ее высокое качество, глубокий черный цвет и богатое разнообразие полутонов.

Мы предлагаем более 30 позиций фотобумаги различных характеристик.

В зависимости от основы:

RC – прорезиненная бумага, прочная, быстрая и легкая в обращении, идеальный выбор для начинающих фотографов;

FB – бумага на баритовой основе добавляет глубину отпечатку, но капризна в обработке и требует больше времени, подойдет профессионалам;

бумага на основе хлопка обладает уникальной текстурой, печать на ней под силу только опытным фотографам.

В зависимости от поверхности:

глянцевая бумага с гладкой поверхностью усилит контраст;

матовая и полуматовая поверхности без блеска глянца придадут фото естественность;

перламутровая отделка сделает отпечаток более четким и глубоким;

сатиновая отделка обеспечит полный контраст изображения.

Вы можете также выбрать тон бумаги: холодный, нейтральный или теплый

Вы можете также выбрать тон бумаги: холодный, нейтральный или теплый