Ilford Ilfotec DD-X B&W проявитель 1 л

Описание

ILFORD Ilfotec DD-X - мелкозернистый выравнивающий проявитель самого высокого уровня. Проявленные негативы отличаются прекрасными тональными переходами.

Проявитель рекомендуется для всех пленок ILFORD, в особенности для серии ILFORD Delta Professional, а также для пуш-процессинга высокочувствительных пленок (HP5 Plus, Delta 400, Delta 3200, SFX 200).

Стандартное разведение жидкого концентрата 1:4.

Одной бутылки достаточно для проявки 16 пленок в лучшем качестве или 50 пленок при повторных использованиях проявителя.

Срок хранения в виде концентрированного раствора не менее двух лет. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.