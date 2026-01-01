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Darkroom универсальный фиксаж простой сухой

Darkroom универсальный фиксаж простой сухой

Darkroom
Артикул: DAN-3663

Универсальный фиксаж простой, сухой Darkroom.

Универсальный фиксаж для фотопленок и фотобумаг. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

Описание

Фиксаж (закрепитель) для фотопленки - фотореактив, который переводит нерастворимые галогениды серебра в фотографической эмульсии в растворимые в воде соединения, обычно комплексные соли серебра. Таким образом, на фотоматериале остается только видимое проявленное изображение, а непроявленное - удаляется. Часто это просто раствор тиосульфата натрия (гипосульфита).

Раствор тиосульфата натрия без добавок называется нейтральный (обыкновенный) фиксажем. Часто в состав фиксажа, кроме тиосульфата натрия вводят и другие вещества. Введение их придает фиксажу определенные свойства, выполняя таким образом вспомогательную роль. К указанным веществам относятся слабые кислоты (уксусная, лимонная, винная) вместе с сульфитом натрия, или соли, которые при растворении делают раствор кислым (метабисульфит калия, бисульфит натрия). Такой фиксаж называется кислым фиксажем.

Кислый фиксаж более надежен в работе, меньше истощается, а проявление останавливается сразу. Кроме того, есть вещества, которые существенно ускоряют процесс закрепления. К таким веществам, например, относится хлористый аммоний, который входит в состав быстрых закрепителей (Rapid Fixer). Или фиксаж с дубящим веществом, придающий эмульсии особую устойчивость на подложке даже при повышенной температуре промывочной воды и отлично показавший себя при обработке листовых фотопленок.

Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

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Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

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