Kodak PORTRA 400/120 фотопленка

Kodak Portra 400 выпущена взамен пленок Portra 400VC и Portra 400NC. По характеристикам ближе к NC - нейтральная, естественная цветовая гамма, низкая контрастность, тонкая передача скинтонов.
Пленка показывает превосходные результаты сканирования: благодаря низкой зернистости и специально разработанному для сканеров верхнему слою эмульсии достигается отличное воспроизведение изображений с фотопленок PORTRA.
Kodak Portra 400 обеспечивает превосходные естественные цвета при смешанном освещении независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп.
Kodak Portra 400 дает фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), которая позволяет с уверенностью снимать даже при плохом освещении.
Идеально подходит для портретной фотографии, съемок в студии и под открытым небом, когда необходима высокая светочувствительность или невозможно регулировать освещение.
Характеристики:
- вид пленки - цветная негативная
- светочувствительность - ISO 400
- формат пленки - 120 (широкая)
- процесс проявки - С-41
- вес - 23 г
- размеры - 70х26х26 мм