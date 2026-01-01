Kodak PORTRA 400/120 фотопленка

Описание

Kodak Portra 400 выпущена взамен пленок Portra 400VC и Portra 400NC. По характеристикам ближе к NC - нейтральная, естественная цветовая гамма, низкая контрастность, тонкая передача скинтонов.

Пленка показывает превосходные результаты сканирования: благодаря низкой зернистости и специально разработанному для сканеров верхнему слою эмульсии достигается отличное воспроизведение изображений с фотопленок PORTRA.

Kodak Portra 400 обеспечивает превосходные естественные цвета при смешанном освещении независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп.

Kodak Portra 400 дает фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), которая позволяет с уверенностью снимать даже при плохом освещении.

Идеально подходит для портретной фотографии, съемок в студии и под открытым небом, когда необходима высокая светочувствительность или невозможно регулировать освещение.

Характеристики: