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Kodak PORTRA 400/120 фотопленка

Kodak PORTRA 400/120 фотопленка

Kodak
Артикул: MTG-0378

Профессиональная цветная негативная фотоплёнка со светочувствительностью ISO 400 и исключительно низкой зернистостью.

Проявка С-41.

Описание

Kodak Portra 400 выпущена взамен пленок Portra 400VC и Portra 400NC. По характеристикам ближе к NC - нейтральная, естественная цветовая гамма, низкая контрастность, тонкая передача скинтонов.

Пленка показывает превосходные результаты сканирования: благодаря низкой зернистости и специально разработанному для сканеров верхнему слою эмульсии достигается отличное воспроизведение изображений с фотопленок PORTRA.

Kodak Portra 400 обеспечивает превосходные естественные цвета при смешанном освещении независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп.

Kodak Portra 400 дает фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), которая позволяет с уверенностью снимать даже при плохом освещении.

Идеально подходит для портретной фотографии, съемок в студии и под открытым небом, когда необходима высокая светочувствительность или невозможно регулировать освещение.

Характеристики:

  • вид пленки - цветная негативная
  • светочувствительность - ISO 400
  • формат пленки - 120 (широкая)
  • процесс проявки - С-41
  • вес - 23 г
  • размеры - 70х26х26 мм

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