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ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка

ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка

Ilford
Артикул: MTG-3047

ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка. Негативная ортохроматическая черно-белая фотоплёнка Ilford Ortho Plus 80 обладает мелким зерном и достаточно высокой детализацией. Идеально подходит для съёмки пейзажей. Чувствительность эмульсии к синему и зелёному позволяет обрабатывать и проявлять плёнку в безопасном красном свете.

Описание

Низкая чувствительность к красному также означает, что красные и оранжевые оттенки получаются более тёмными и контрастными в сравнении с панхроматическими плёнками.

Ilford Ortho Plus 80 имеет ISO 80 для съёмки при дневном естественном освещении. При съёмке с лампами накаливания в тёплом свете (tungsten) необходимо выставлять вручную ISO 40 либо сделать корректировку экспозиции в 1 шаг. Независимо от того, при какой чувствительности проводится съёмка — ISO 80 или ISO 40 — обработка плёнки стандартная. Процесс D-76.

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в наличии 4-10 шт

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1 550 ₽
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