ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка

Описание

Низкая чувствительность к красному также означает, что красные и оранжевые оттенки получаются более тёмными и контрастными в сравнении с панхроматическими плёнками.

Ilford Ortho Plus 80 имеет ISO 80 для съёмки при дневном естественном освещении. При съёмке с лампами накаливания в тёплом свете (tungsten) необходимо выставлять вручную ISO 40 либо сделать корректировку экспозиции в 1 шаг. Независимо от того, при какой чувствительности проводится съёмка — ISO 80 или ISO 40 — обработка плёнки стандартная. Процесс D-76.