ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка

Мелкозерниста, имеет хорошую контурную и общую резкость, необходимые для достижения высокого качества изображения.
Эти ее свойства позволяют получить фотоотпечатки отличного качества с полным спектром полутонов. Увеличив время проявки в некоторых типах проявителей ее можно «пушить» до 3200 при хорошей проработке деталей в тенях и разделении полутонов.
ILFORD ORTHO+ 80/36 фотопленка. Негативная ортохроматическая черно-белая фотоплёнка Ilford Ortho Plus 80 обладает мелким зерном и достаточно высокой детализацией. Идеально подходит для съёмки пейзажей. Чувствительность эмульсии к синему и зелёному позволяет обрабатывать и проявлять плёнку в безопасном красном свете.