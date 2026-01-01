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ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка

ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка

Ilford
Артикул: MTG-3046

ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка. Ilford HP5 Plus — черно-белая негативная фотопленка с классической эмульсией. Идеальна для съемки быстро движущихся объектов при достаточном уровне освещенности, и для обычной фотографии. Чувствительность Ilford HP5 Plus — ISO 400 при дневном свете. 

Описание

Мелкозерниста, имеет хорошую контурную и общую резкость, необходимые для достижения высокого качества изображения.
Эти ее свойства позволяют получить фотоотпечатки отличного качества с полным спектром полутонов. Увеличив время проявки в некоторых типах проявителей ее можно «пушить» до 3200 при хорошей проработке деталей в тенях и разделении полутонов.

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до конца распродажи 2 дн, 2 ч

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