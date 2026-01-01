ILFORD HP5 PLUS 400/36 фотопленка

Описание

Мелкозерниста, имеет хорошую контурную и общую резкость, необходимые для достижения высокого качества изображения.

Эти ее свойства позволяют получить фотоотпечатки отличного качества с полным спектром полутонов. Увеличив время проявки в некоторых типах проявителей ее можно «пушить» до 3200 при хорошей проработке деталей в тенях и разделении полутонов.