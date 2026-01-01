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Ilford FP4 125 Plus 4x5"/25 листов фотопленка

Ilford FP4 125 Plus 4x5"/25 листов фотопленка

Ilford
Артикул: DAN-4286

Фотопленка в листах Ilford FP4 125 Plus 4x5"/25.

Средне-чувствительная, панхроматическая черно-белая листовая пленка с чувствительностью ISO 125. В упаковке 25 листов размером 10х12,5 см.


Описание

Фотопленка обладает мелким зерном и высокой резкостью. По заявлениям производителя она может быть переэкспонирована на 6 ступеней или недоэкспонирована на 2. Кроме классической фотографии эта пленку можно использовать в научной, технической и промышленной фотографии.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотопленка Ilford FP4 125 Plus 135/36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 125, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.

1 550 ₽
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