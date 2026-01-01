Ilford FP4 125 Plus 4x5"/25 листов фотопленка

Фотопленка обладает мелким зерном и высокой резкостью. По заявлениям производителя она может быть переэкспонирована на 6 ступеней или недоэкспонирована на 2. Кроме классической фотографии эта пленку можно использовать в научной, технической и промышленной фотографии.
Арт. DAN-4283Ilford FP4 125 Plus 135/36 фотопленка
Наличие
в наличии 1-3 шт
Фотопленка Ilford FP4 125 Plus 135/36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 125, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.