Foma Retropan пленка 320/135-36

Пленка с мягким зерном, хорошей детализацией и контурной резкостью. Отличается богатыми полутонами и легким софт-эффектом, поэтому особенно хорошо подходит для съемки в стиле ретро, для портретов и пикториальной фотографии, где приветствуются смягченный микроконтраст. Чувствительность ISO 320 позволяет использовать Фома Ретропан 320 при естественном освещении и для съемки динамичных сюжетов.
Фотопленка Foma Fomapan 400/120.
Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.