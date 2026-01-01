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Foma Retropan пленка 320/135-36

Foma Retropan пленка 320/135-36

Foma Fomapan
Артикул: DAN-4270

Фотопленка Foma Retropan 320/135-36.

Черно-белая панхроматическая пленка, ISO 3200, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 31 г. Размер - 40х60х40 мм.


Описание

Пленка с мягким зерном, хорошей детализацией и контурной резкостью. Отличается богатыми полутонами и легким софт-эффектом, поэтому особенно хорошо подходит для съемки в стиле ретро, для портретов и пикториальной фотографии, где приветствуются смягченный микроконтраст. Чувствительность ISO 320 позволяет использовать Фома Ретропан 320 при естественном освещении и для съемки динамичных сюжетов.

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