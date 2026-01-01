Foma Fomapan — классическая черно-белая фотопленка из Чехии

Интернет-магазин Фотогора предлагает черно-белые негативные фотопленки Foma Fomapan производства компании Foma Bohemia.

Foma Bohemia — одно из крупнейших предприятий по производству материалов для черно-белой фотографии

Компания основана в 1921 году в чешском городке Градец-Кралове. В ее начальном ассортименте были только фотопластинки и химикаты для обработки. Наращивая производство и расширяя перечень товаров, в 1937 году фирма получила первую награду: золотую медаль на выставке в Париже за достижения в производстве фотопленок и бумаги для черно-белой фотографии.

Сегодня это мировой лидер с головным офисом и крупнейшим заводом в Градец-Кралове, филиалами в других городах Чехии и собственным научно-исследовательским центром, в котором постоянно ведутся разработки новых товаров и технологий.

Foma Bohemia экспортирует по всему миру материалы высокого качества для черно-белой фотографии, а также продукцию для промышленной радиографии и стоматологии

В нашем интернет-магазине продаются черно-белые негативные фотопленки Foma Fomapan светочувствительностью 100, 200 и 400 ISO. Их можно назвать визитной карточкой бренда:

состав эмульсии в пленках совершенствовался со времен основания компании, пользуется уважением профессионалов и любителей аналоговой фотографии за отличные характеристики и сочетание цена-качество;

все пленки отличаются богатыми полутонами, небольшим зерном и высокой контурной резкостью;

мы предлагаем ограниченную серию выпуска пленки ISO 100 в честь 100-летнего юбилея компании;

пленки 100 и 200 ISO идеально подходят для портретных съемок, пейзажей и макросъемки;

пленки 400 ISO обеспечат отличное качество снимков при плохом освещении без использования вспышки и в движении.

Консультанты интернет-магазина Фотогора помогут определиться с выбором пленки и ответят на ваши вопросы. Предлагаем доставку по всей России.