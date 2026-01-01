Foma Fomapan — классическая черно-белая фотопленка из Чехии

Интернет-магазин Фотогора предлагает черно-белые негативные фотопленки Foma Fomapan производства компании Foma Bohemia.

Foma Bohemia — одно из крупнейших предприятий по производству материалов для черно-белой фотографии

Компания основана в 1921 году в чешском городке Градец-Кралове. В ее начальном ассортименте были только фотопластинки и химикаты для обработки. Наращивая производство и расширяя перечень товаров, в 1937 году фирма получила первую награду: золотую медаль на выставке в Париже за достижения в производстве фотопленок и бумаги для черно-белой фотографии.

Сегодня это мировой лидер с головным офисом и крупнейшим заводом в Градец-Кралове, филиалами в других городах Чехии и собственным научно-исследовательским центром, в котором постоянно ведутся разработки новых товаров и технологий.

Foma Bohemia экспортирует по всему миру материалы высокого качества для черно-белой фотографии, а также продукцию для промышленной радиографии и стоматологии

В нашем интернет-магазине продаются черно-белые негативные фотопленки Foma Fomapan светочувствительностью 100, 200 и 400 ISO. Их можно назвать визитной карточкой бренда:

  • состав эмульсии в пленках совершенствовался со времен основания компании, пользуется уважением профессионалов и любителей аналоговой фотографии за отличные характеристики и сочетание цена-качество;
  • все пленки отличаются богатыми полутонами, небольшим зерном и высокой контурной резкостью;
  • мы предлагаем ограниченную серию выпуска пленки ISO 100 в честь 100-летнего юбилея компании;
  • пленки 100 и 200 ISO идеально подходят для портретных съемок, пейзажей и макросъемки;
  • пленки 400 ISO обеспечат отличное качество снимков при плохом освещении без использования вспышки и в движении.

Консультанты интернет-магазина Фотогора помогут определиться с выбором пленки и ответят на ваши вопросы. Предлагаем доставку по всей России.

Популярное

Foma Fomapan пленка 100/120
Арт. DAN-4260
Foma Fomapan пленка 100/120
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 100/120.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.

740 ₽
Foma Fomapan пленка 100/135-36
Арт. DAN-4262
Foma Fomapan пленка 100/135-36
более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 100/135-36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 100, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.


870 ₽
Foma Fomapan пленка 400/120
Арт. DAN-4272
Foma Fomapan пленка 400/120
более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 400/120.

Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 120, 12 кадров (6х6), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 30х70х30 мм.


920 ₽
Foma Fomapan пленка 200/135-36
Арт. DAN-4269
Foma Fomapan пленка 200/135-36
в наличии 1-3 шт

Фотопленка Foma Fomapan 200/135-36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 200, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.

860 ₽
Foma Fomapan пленка 400/135-36
Арт. DAN-4274
Foma Fomapan пленка 400/135-36
более 10 шт

Фотопленка Foma Fomapan 400/135-36.

Черно-белая негативная пленка, ISO 400, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 30 г. Размер - 40х60х40 мм.

840 ₽
