Film World 5219 Color negative ISO 500T 135-36 ECN-2 фотопленка

Артикул: DAN-9601

Film World 5219 – цветная негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 500, сбалансирована для ламп накаливания (Tungsten 3200К). Данная пленка сделана из кинопленки Kodak VISION3 500T 5219, которая просто нарезана по 36 кадров из больших бобин и упакована в стандартные катушки для фотокамер. Пленка обладает уникальной «кинематографической» цветопередачей, зернистость низкая – благодаря технологии суперсенсибилизации (DLT). Широкий динамический диапазон позволяет сохранять детали как в светлых, так и в темных областях кадра.