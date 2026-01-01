Paterson мензурка 300 мл

Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).
Назначение: для измерения объемов фотохимикатов при их приготовлении, не для пищевых продуктов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мензурка для фотохимикатов, прозрачная.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Объем - 300 мл.
Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).
Назначение: для измерения объемов фотохимикатов при их приготовлении, не для пищевых продуктов.
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Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Fotokvant Bottle-1000 - ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл.
Предназначена для хранения как готовых растворов так и концентратов проявителя, фиксажа, отбелки, виражей и так далее.