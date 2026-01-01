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Paterson мензурка 300 мл

Paterson мензурка 300 мл

Paterson
Артикул: MTG-0458

Мензурка для фотохимикатов, прозрачная.

Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.

Объем - 300 мл.

Описание

Имеет градуировку в трех мерных единицах (метрической, английской и американской).

Назначение: для измерения объемов фотохимикатов при их приготовлении, не для пищевых продуктов.

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