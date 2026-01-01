GreenBean iMate iZoom 4-12x телеобъектив для смартфонов Samsung

Универсальный зум-объектив для смартфонов будет незаменим в путешествиях, на концертах или спортивных мероприятиях. Имеет плавное увеличение от 4х до 12х.
Быстро и легко устанавливается. Объектив оборудован качественной просветленной оптикой, благодаря чему позволяет получить фотографии отдаленных объектов с проработкой мелких деталей. При видеосъемке есть функция совершения "наезда" на снимаемый объект.
Комплектуется настольным штативом и сменными крышками-держателями для смартфонов Samsung Galaxy S3, S4, S5.
Характеристики:
- совместимость - Samsung Galaxy S3, S4, S5
- кратность - 4-12х
- просветление линз - многослойное
- материал корпуса объектива - металл
- материал кейса крепления - пластик
- размер объектива (без крышек), мм - 38х103
- вес объектива, г - 147