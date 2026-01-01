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GreenBean iMate iZoom 4-12x телеобъектив для смартфонов Samsung
GreenBean iMate iZoom 4-12x телеобъектив для смартфонов Samsung
GreenBean iMate iZoom 4-12x телеобъектив для смартфонов Samsung

GreenBean iMate iZoom 4-12x телеобъектив для смартфонов Samsung

GreenBean
Артикул: DAN-1249

GreenBean iMate iZoom 4-12x - телеобъектив для смартфонов Samsung.

Универсальный зум-объектив позволяет снимать удаленные объекты. Подходит для Samsung Galaxy S3, S4, S5. Изготовлен из металла. 

Описание

Универсальный зум-объектив для смартфонов будет незаменим в путешествиях, на концертах или спортивных мероприятиях. Имеет плавное увеличение от 4х до 12х.

Быстро и легко устанавливается. Объектив оборудован качественной просветленной оптикой, благодаря чему позволяет получить фотографии отдаленных объектов с проработкой мелких деталей. При видеосъемке есть функция совершения "наезда" на снимаемый объект.

Комплектуется настольным штативом и сменными крышками-держателями для смартфонов Samsung Galaxy S3, S4, S5.

Характеристики:

  • совместимость - Samsung Galaxy S3, S4, S5
  • кратность - 4-12х  
  • просветление линз - многослойное  
  • материал корпуса объектива - металл  
  • материал кейса крепления - пластик  
  • размер объектива (без крышек), мм - 38х103      
  • вес объектива, г - 147

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