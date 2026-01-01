Fotokvant VZ-6 заглушка для объектива смартфона с глазками

Артикул: DAN-4355

Заглушка Fotokvant VZ-6 для объектива смартфона с глазками.

Заглушка крепится на смартфон и блокирует или открывает по вашему желанию объектив камеры. Предохраняет его от загрязнения и царапин, а владельца от посторонних глаз, если он опасается что "большой брат" следит за ним... Выполнена из пластика.