Fotokvant VZ-6 заглушка для объектива смартфона с глазками

Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Заглушка Fotokvant VZ-6 для объектива смартфона с глазками.
Заглушка крепится на смартфон и блокирует или открывает по вашему желанию объектив камеры. Предохраняет его от загрязнения и царапин, а владельца от посторонних глаз, если он опасается что "большой брат" следит за ним... Выполнена из пластика.
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Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Черный штатив QZSD Q510 с шаровой головой для тяжелых камер, для фотоаппартов. Оснащен шаровой головой со съемной площадкой.
Максимальная высота - 160 см, в сложенном состоянии 53 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Вес - 1,3 кг.
Трехступенчатая резиновая складная бленда Fujimi FCRH82 на резьбу 82 мм.
Бленда для объектива диаметром 82 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.