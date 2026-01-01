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FST iPad Stand 01 универсальная подставка-держатель

FST iPad Stand 01 универсальная подставка-держатель

FST
Артикул: NVF-7742

FST iPad Stand 01 – универсальная подставка-держатель на присосках подойдет для планшетов и для смартфонов с максимальной диагональю 385 мм. FST iPad Stand 01 послужит великолепным дополнением для любого салона автомобиля.

Описание

Характеристики:

  • материал – ABC пластик
  • длина раздвижной части, мм – 125-170
  • совместимость – гаджеты с максимальной диоганалью 385
  • максимальная нагрузка, кг – 1
  • размер, мм – 165х70х265
  • вес, г – 450

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