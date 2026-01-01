Характеристики:
- материал – ABC пластик
- длина раздвижной части, мм – 125-170
- совместимость – гаджеты с максимальной диоганалью 385
- максимальная нагрузка, кг – 1
- размер, мм – 165х70х265
- вес, г – 450
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST iPad Stand 01 – универсальная подставка-держатель на присосках подойдет для планшетов и для смартфонов с максимальной диагональю 385 мм. FST iPad Stand 01 послужит великолепным дополнением для любого салона автомобиля.
Характеристики:
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Fotokvant NVF-9231 - пластиковый держатель для планшета.
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Осветитель светодиодный YongNuo YN08Li (3200-5500K) для смартфонов, зеленый.
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Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
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Cullmann ALPHA 350 mobile Grey - настольный штатив с держателем смартфона.
Настольный штатив, серого цвета, максимальная высота - 23 см, минимальная высота - 8,5 см, в сложенном состоянии - 23,5 см, максимальная нагрузка - 1 кг, вес - 204 гр.
Комплектуется держателем смартфона.
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Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.