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YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов
YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов
YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов
YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов
YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов
YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов
YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов
YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов
YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов

YongNuo YN06 осветитель светодиодный для смартфонов

Yongnuo
Артикул: NVF-8140

YongNuo YN06 – осветитель светодиодный для смартфонов с функцией автоматической синхронизации с iPhone и подстройкой автоматической экспозиции. Прибор также может выполнять функцию видеосвета, с возможностью работать до 20-ти минут при полной мощности, или как подручный компактный фонарик.

Описание

Характеристики:

  • вместительность батареи, мАч – 250
  • мощность, Вт – 3,7
  • яркость вспышки, Л – 490
  • количество импульсов – более чем 1000 раз
  • время работы постоянного света, мин. – 20
  • размер, см – 5х1,2
  • вес, г – 29,8

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