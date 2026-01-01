Характеристики:
- вместительность батареи, мАч – 250
- мощность, Вт – 3,7
- яркость вспышки, Л – 490
- количество импульсов – более чем 1000 раз
- время работы постоянного света, мин. – 20
- размер, см – 5х1,2
- вес, г – 29,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
YongNuo YN06 – осветитель светодиодный для смартфонов с функцией автоматической синхронизации с iPhone и подстройкой автоматической экспозиции. Прибор также может выполнять функцию видеосвета, с возможностью работать до 20-ти минут при полной мощности, или как подручный компактный фонарик.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.