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YongNuo YN128 II осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 II осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 II осветитель светодиодный 3200-5500K

YongNuo YN128 II осветитель светодиодный 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3563

Осветитель светодиодный YongNuo YN-128 II.

Портативной светодиодной кольцевой лед-светильник с держателем смартфона. Количество SMD светодиодов - 128, цветовая температура 3200 - 5600 К, индекс цветопередачи (CRI) 95+. Мощность диодов - 7,6 Вт. Цвет - белый.

Описание

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель специально разработан для прямых трансляций и селфи, обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку. Прибор можно использовать не только со смартфонами, но и как накамерный светильник для DSLR и фото - видео камер.

В данной модели предусмотрена возможность регулировки цветовой температуры по средствам диммера. Диммер управляет постоянным током в выходной цепи, что дополнительно защищает светодиоды и значительно продлевает срок их службы.

Прибор имеет три варианта подачи питания - мобильное зарядное устройство, автономное зарядное устройство и USB 3.0 разъем компьютер.

В комплекте идет держатель с гибкой опорой, с помощью которого можно удобно регулировать по высоте и углу наклона лампу и подставка для использования изделия на столе. Также осветитель может быть установлен на штатив.

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