YongNuo YN128 II осветитель светодиодный 3200-5500K

Описание

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель специально разработан для прямых трансляций и селфи, обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку. Прибор можно использовать не только со смартфонами, но и как накамерный светильник для DSLR и фото - видео камер.

В данной модели предусмотрена возможность регулировки цветовой температуры по средствам диммера. Диммер управляет постоянным током в выходной цепи, что дополнительно защищает светодиоды и значительно продлевает срок их службы.

Прибор имеет три варианта подачи питания - мобильное зарядное устройство, автономное зарядное устройство и USB 3.0 разъем компьютер.

В комплекте идет держатель с гибкой опорой, с помощью которого можно удобно регулировать по высоте и углу наклона лампу и подставка для использования изделия на столе. Также осветитель может быть установлен на штатив.