Fotokvant LED-15 RING WHITE селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм белый

Характеристики:
- цветовая температура - 5700 К
- яркость - 480-530 Лм
- емкость аккумулятора - 710 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодное селфи-кольцо диаметром 150 мм Fotokvant LED-15 RING WHITE.
Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 150 мм и емкость батареи 710 mAh. Изготовлено из АВС-пластика. Цвет - белый.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.
Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.