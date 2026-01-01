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Fotokvant TM-04B+SM-CL9 настольный штатив с клеткой для смартфона
Fotokvant TM-04B+SM-CL9 настольный штатив с клеткой для смартфона
Fotokvant TM-04B+SM-CL9 настольный штатив с клеткой для смартфона

Fotokvant TM-04B+SM-CL9 настольный штатив с клеткой для смартфона

Fotokvant
Артикул: DAN-3044

Настольный штатив Fotokvant TM-04B с клеткой для смартфона SM-CL9.

Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR, видеокамеры или смартфона. Максимальная нагрузка до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.

Описание

Штатив с шаровой головой, изготовленный из авиационного алюминия и ABS-пластика. Используется, как настольный или переносной штатив.

Ножки на внешней стороне закруглены, в сложенном состоянии его удобно носить даже в кармане. Применяется с DSLR или видеокамерами среднего размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см - 23
  • вес, г - 250
  • материал - алюминий и ABS-пластик

В комплекте поставки также есть Клетка для смартфона Fotokvant SM-CL9. Клетка представляет собой легкую раму с удобным хватом в центре которой закрепляется смартфон. Она позволит использовать вспышку, внешний микрофон, другие аксессуары, а также вести съемку со штатива. Размер - 26х13 см.

Крепление позволяет зафиксировать смартфон шириной от 4,5 до 10,5 сантиметров.

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