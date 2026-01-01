images
images
images
Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона
Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона
Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона

Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона

Fotokvant
Артикул: MTG-2343

Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона. Комплект для установки телефона на стойку. Состоит из Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг и Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона

Описание

Держатель предназначен для удержания телефонов размером от 52 мм до 85 мм по ширине. Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма. Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов. 

Комплектация

  • Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
  • Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

ХОРСТ ФААС — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФРОНТОВЫХ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
ХОРСТ ФААС — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФРОНТОВЫХ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Ги Бурден - провокационный гений fashion-съемки
Ги Бурден - провокационный гений fashion-съемки
Как делать отличные селфи и релфи
Как делать отличные селфи и релфи
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.