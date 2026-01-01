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Raylab RL-ST02B держатель для смартфона
Raylab RL-ST02B держатель для смартфона
Raylab RL-ST02B держатель для смартфона
Raylab RL-ST02B держатель для смартфона

Raylab RL-ST02B держатель для смартфона

Raylab
Артикул: DAN-7675

Raylab RL-ST02B - держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' и холодный башмак.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6,4 до 9 см.
Положение смартфона возможно в двух положениях :0 и 90
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.

Описание

Raylab RL-ST02B держатель для смартфона

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