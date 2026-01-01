Арт. MTG-2282Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма. Предназначена для легкого крепления дополнительного оборудвания на штативы и стойки с данной резьбой.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RL-ST02B - держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' и холодный башмак.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6,4 до 9 см.
Положение смартфона возможно в двух положениях :0 и 90
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.
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Fotokvant FLH-96 гайка барашек 3/8 дюйма. Предназначена для легкого крепления дополнительного оборудвания на штативы и стойки с данной резьбой.