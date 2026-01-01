Артикул: DAN-7675

Raylab RL-ST02B - держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' и холодный башмак.

Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6,4 до 9 см.

Положение смартфона возможно в двух положениях :0 и 90

Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.