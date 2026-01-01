Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система

Характеристики:
BY-M1LV-TX
- Тип трансмиссии - 2,4ГГц
- Модуляция - GFSK
- Рабочий диапазон - 100 м (без препятствий)
- Выходная мощность РЧ - 3,16мВт
- Диаграмма направленности Встроенный микрофон - всенаправленная
- Частотная характеристика - 50Гц – 8,5кГц
- Сигнал/Шум - > 70дБ
- Максимальное звуковое давление (SPL) Встроенный микрофон - 110 дБ SPL
- Чувствительность Встроенный микрофон - -39дБ±2дБ (0дБ=1В/Па на 1кГц)
- Требования к питанию - Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V
- Антенна - PIFA
- Время работы аккумулятора - 6 часов
- Аудио выход - 3,5мм
- Вес - 18г
- Размеры - 40×38,2×14мм
- Рабочая температура - 0°С до 50°С
- Температура хранения - -20°С до 55°С
BY-M1LV-U—RX
- Тип трансмиссии - 2,4ГГц
- Модуляция - GFSK
- Рабочий диапазон - 100 м (без препятствий)
- Выходная мощность РЧ - 3,16мВт
- Аудио выход - USB-C разъём
- Требования к питанию - Подключённое USB-C устройство
- Антенна - PIFA
- Шумоподавление - Есть
- Вес - 10г
- Размеры - 23×38,2×14мм
- Рабочая температура - 0°С до 50°С
- Температура хранения - -20°С до 55°С