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Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система
Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система
Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система
Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система
Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система
Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система

Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: DAN-9214

Системы BOYA BY-M1LV – это невероятно лёгкая, миниатюрная и простая в использовании 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для мобильных устройств, обеспечивающая высококачественный детальный звук. Данная серия системы состоит из двух разных приёмников. Приёмник BY-M1LV-U-RX, оснащённый USB-C разъёмом, позволяет работать с Android телефонами, планшетами и другими устройствами с USB-C портом. Нательный передатчик BY-M1LV-TX оснащён высококачественным встроенным микрофоном. Он достаточно маленький и лёгкий, что позволяет надёжно закрепить его на рубашке или любой другой одежде. Благодаря возможности регулировки усиления, громкости звука в наушниках и функции отключения звука вы полностью контролируете звук. Система BOYA BY-M1LV – отличное решение для ведения прямых трансляций, создания контента, мобильной журналистики и многого другого.

Описание

Характеристики:

BY-M1LV-TX

  • Тип трансмиссии - 2,4ГГц
  • Модуляция - GFSK
  • Рабочий диапазон - 100 м (без препятствий)
  • Выходная мощность РЧ - 3,16мВт
  • Диаграмма направленности Встроенный микрофон - всенаправленная
  • Частотная характеристика - 50Гц – 8,5кГц
  • Сигнал/Шум - > 70дБ
  • Максимальное звуковое давление (SPL) Встроенный микрофон - 110 дБ SPL
  • Чувствительность Встроенный микрофон - -39дБ±2дБ (0дБ=1В/Па на 1кГц)
  • Требования к питанию - Встроенный литий-ионный аккумулятор или USB-C DC 5V
  • Антенна - PIFA
  • Время работы аккумулятора - 6 часов
  • Аудио выход - 3,5мм
  • Вес - 18г
  • Размеры - 40×38,2×14мм
  • Рабочая температура - 0°С до 50°С
  • Температура хранения - -20°С до 55°С

BY-M1LV-U—RX

  • Тип трансмиссии - 2,4ГГц
  • Модуляция - GFSK
  • Рабочий диапазон - 100 м (без препятствий)
  • Выходная мощность РЧ - 3,16мВт
  • Аудио выход - USB-C разъём
  • Требования к питанию - Подключённое USB-C устройство
  • Антенна - PIFA
  • Шумоподавление - Есть
  • Вес - 10г
  • Размеры - 23×38,2×14мм
  • Рабочая температура - 0°С до 50°С
  • Температура хранения - -20°С до 55°С

Комплектация

  • Передатчик BY-M1LV-TX - 1 шт
  • Приёмник BY-M1LV-U-RX - 1 шт
  • USB-C зарядный кабель - 1 шт
  • Меховая ветрозащита - 1 шт
  • Скрепка - 1 шт

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