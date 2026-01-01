Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона

Две силиконовые резиновые подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель так же можно использовать самостоятельно, без установки на штатив, для чего на задней стенке расположен откидной кронштейн, служащий опорой. Держатель совместим с любым смартфоном шириной до 8,4 см.
Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый штатив-зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.