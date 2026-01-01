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Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона

Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона

Fotokvant
Артикул: DAN-3278

Универсальный держатель для смартфона Fotokvant SM-CL11.

Универсальный держатель для установки смартфона на штатив. Имеет два разъема 1/4 '' расположенные у основания держателя и на задней части. Второй разъем 1/4" позволяет прикрепить небольшой LED-осветитель или выносной микрофон. Вес - 27 г. 

Описание

Две силиконовые резиновые подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель так же можно использовать самостоятельно, без установки на штатив, для чего на задней стенке расположен откидной кронштейн, служащий опорой. Держатель совместим с любым смартфоном шириной до 8,4 см.

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