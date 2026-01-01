Fotokvant SM-CL11 универсальный держатель для смартфона

Описание

Две силиконовые резиновые подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель так же можно использовать самостоятельно, без установки на штатив, для чего на задней стенке расположен откидной кронштейн, служащий опорой. Держатель совместим с любым смартфоном шириной до 8,4 см.