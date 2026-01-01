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Fujimi FBAHBT-501H аккумулятор для экшен камер GoPro 5/6/7
Fujimi FBAHBT-501H аккумулятор для экшен камер GoPro 5/6/7

Fujimi FBAHBT-501H аккумулятор для экшен камер GoPro 5/6/7

Fujimi
Артикул: DAN-5658

Аккумулятор Fujimi FBAHBT-501H для экшен камер GoPro 5, 6, 7.

Аккумулятор 1220 mAh для экшен камер GoPro 5, 6, 7. Может использоваться как альтернатива оригинальному аккумулятору GoPro AHDBT-501.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1200 мАч
  • напряжение - 3,85 В

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KS065 METAL QUICK RELEASE GOPRO TRIPO MOUNT - быстросъемное крепление для камеры GoPro на штатив.

Бысторосемная площадка изготовлена из алюминия и дает возможность установить камеру GoPro на штатив. Крепление совместимо с быстросъемной крепежной системой GoPro Вuckle. По центру площадки предусмотрено отверстие с резьбой 1/4".

2 170 ₽
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