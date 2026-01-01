Kupo KS065 METAL QUICK RELEASE GOPRO TRIPO MOUNT быстросъемное крепление на штатив для GoPro

Характеристики:
- Крепление - 1/4"-20 внутренняя резьба в центре с 3 дополнительным отверстиями, Arca-Swiss
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 20 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS065 METAL QUICK RELEASE GOPRO TRIPO MOUNT - быстросъемное крепление для камеры GoPro на штатив.
Бысторосемная площадка изготовлена из алюминия и дает возможность установить камеру GoPro на штатив. Крепление совместимо с быстросъемной крепежной системой GoPro Вuckle. По центру площадки предусмотрено отверстие с резьбой 1/4".
Характеристики:
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