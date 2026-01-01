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Kupo KS065 METAL QUICK RELEASE GOPRO TRIPO MOUNT быстросъемное крепление на штатив для GoPro
Kupo KS065 METAL QUICK RELEASE GOPRO TRIPO MOUNT быстросъемное крепление на штатив для GoPro

Kupo KS065 METAL QUICK RELEASE GOPRO TRIPO MOUNT быстросъемное крепление на штатив для GoPro

Kupo
Артикул: NVF-9479

Kupo KS065 METAL QUICK RELEASE GOPRO TRIPO MOUNT - быстросъемное крепление для камеры GoPro на штатив.

Бысторосемная площадка изготовлена из алюминия и дает возможность установить камеру GoPro на штатив. Крепление совместимо с быстросъемной крепежной системой GoPro Вuckle. По центру площадки предусмотрено отверстие с резьбой 1/4".

Описание

Характеристики:

  • Крепление - 1/4"-20 внутренняя резьба в центре с 3 дополнительным отверстиями, Arca-Swiss
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 20 г

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