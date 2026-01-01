images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор
Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор

Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор

Fotokvant
Артикул: FTR-339

Fotokvant RRF-3-in-1 - трифлектор. Рефлектор с креплением на стойку, состоящий из трех отражателей.

Шарнирный механизм делает все три панели индивидуально регулируемыми. Широко используется в портретной и фэшн-фотографии для получения эффекта "фарфоровой" кожи. Все панели быстро сворачиваются и упаковываются в небольшую сумку для переноски. Цвет панелей - золото/серебро (2 шт.), серебро/белый (1 шт.). Размеры отражателей: серебро/белый - 60 см; золото/серебро - 80 см.

Описание

Fotokvant RRF-3-in-1 трифлектор

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Эффект вертиго с использованием дрона
Эффект вертиго с использованием дрона
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Эухенио Рекуэнко - неординарный фэшн-фотограф и кинорежиссер
Эухенио Рекуэнко - неординарный фэшн-фотограф и кинорежиссер
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.