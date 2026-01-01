Артикул: FTR-339

Fotokvant RRF-3-in-1 - трифлектор. Рефлектор с креплением на стойку, состоящий из трех отражателей.

Шарнирный механизм делает все три панели индивидуально регулируемыми. Широко используется в портретной и фэшн-фотографии для получения эффекта "фарфоровой" кожи. Все панели быстро сворачиваются и упаковываются в небольшую сумку для переноски. Цвет панелей - золото/серебро (2 шт.), серебро/белый (1 шт.). Размеры отражателей: серебро/белый - 60 см; золото/серебро - 80 см.