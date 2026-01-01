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Aurora LP 88 S/G ткань для отражателя паук 80х80 см серебро-золото
Aurora LP 88 S/G ткань для отражателя паук 80х80 см серебро-золото

Aurora LP 88 S/G ткань для отражателя паук 80х80 см серебро-золото

Aurora
Артикул: DAN-1033

Aurora LP 88 S/G - ткань для отражателя паук 80х80 см, цвет - серебро-золото.

Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 80х80 см. 

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя. 

Описание

Aurora LP 88 S/G ткань для отражателя паук 80х80 см серебро-золото

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