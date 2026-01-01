Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)

LED500W излучает световой поток с освещенностью до 2900 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 32 Вт.
Модель осветителя с индексом W сбалансирована по дневному свету и имеет цветовую температуру 5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с естественным дневным освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, а также с любыми вспышками и светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К.
Осветитель совместим с пультом дистанционного управления RC-A5 (приобретается отдельно), который позволит управлять всеми функциями осветителя на расстоянии более 20 м. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы и регулировку яркости.
На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с пульта). На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 10-100%.
Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.
Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.
На задней панели осветителя расположены 2 отсека для установки аккумуляторных батарей серии NP-F (батареи приобретаются отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.
Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям.
В комплект входит три фильтра: диффузионный белый, синий и желтый. Фильтры устанавливаются в специальный слот и надежно удерживаются.
Характеристики:
- Мощность - макс. 32 Вт
- Цветовая температура - 5600К±300К
- Освещенность - 2900 (1 м)
- Диапазон яркости - 10%~100%
- Количество светодиодов - 504
- Частота беспроводной передачи -433 МГц
- Количество каналов -16
- Количество групп -6 групп (A, B, C, D, E, F)
- Пульт дистанционного управления -RC-A5 (продается отдельно)
- Питание пульта -3,0В (2 батарейки ААА)
- Расстояние (на открытом пространстве) ≥20 м
- Литиевая аккумуляторная батарея - Литиевая батарея типа SONY NP-F970-2 шт. (продается отдельно)
- Внешнее питание через адаптер - 13~16,8 В
- Рабочая температура -10~50˚ C
- Размеры осветителя 390x300x60 мм
- Вес осветителя - 1.44 кг