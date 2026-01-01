Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Описание

LED500W излучает световой поток с освещенностью до 2900 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 32 Вт.

Модель осветителя с индексом W сбалансирована по дневному свету и имеет цветовую температуру 5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с естественным дневным освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, а также с любыми вспышками и светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К.

Осветитель совместим с пультом дистанционного управления RC-A5 (приобретается отдельно), который позволит управлять всеми функциями осветителя на расстоянии более 20 м. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы и регулировку яркости.

На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с пульта). На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 10-100%.

Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

На задней панели осветителя расположены 2 отсека для установки аккумуляторных батарей серии NP-F (батареи приобретаются отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям.

В комплект входит три фильтра: диффузионный белый, синий и желтый. Фильтры устанавливаются в специальный слот и надежно удерживаются.

Характеристики: