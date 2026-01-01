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-10 %
Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Godox LED500W осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-9102

Godox LED500W - студийный осветитель, мощность 32 Вт, 5600К, питание от сети или аккумулятора (опция), ЖК-дисплей, регулировка яркости 10-100%, выбор канала и группы, возможность дистанционного управления, шторки и фильтры: белый, синий, желтый.

Описание

LED500W излучает световой поток с освещенностью до 2900 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 32 Вт.

Модель осветителя с индексом W сбалансирована по дневному свету и имеет цветовую температуру 5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с естественным дневным освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, а также с любыми вспышками и светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К.

Осветитель совместим с пультом дистанционного управления RC-A5 (приобретается отдельно), который позволит управлять всеми функциями осветителя на расстоянии более 20 м. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы и регулировку яркости.

На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с пульта). На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 10-100%.

Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

На задней панели осветителя расположены 2 отсека для установки аккумуляторных батарей серии NP-F (батареи приобретаются отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям.

В комплект входит три фильтра: диффузионный белый, синий и желтый. Фильтры устанавливаются в специальный слот и надежно удерживаются.

Характеристики:

  • Мощность - макс. 32 Вт
  • Цветовая температура - 5600К±300К
  • Освещенность - 2900 (1 м)
  • Диапазон яркости - 10%~100%
  • Количество светодиодов - 504
  • Частота беспроводной передачи -433 МГц
  • Количество каналов -16
  • Количество групп -6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • Пульт дистанционного управления -RC-A5 (продается отдельно)
  • Питание пульта -3,0В (2 батарейки ААА)
  • Расстояние (на открытом пространстве) ≥20 м
  • Литиевая аккумуляторная батарея - Литиевая батарея типа SONY NP-F970-2 шт. (продается отдельно)
  • Внешнее питание через адаптер - 13~16,8 В
  • Рабочая температура -10~50˚ C
  • Размеры осветителя 390x300x60 мм
  • Вес осветителя - 1.44 кг

Комплектация

  • Светодиодный осветитель LED500W с кронштейном
  • 3 фильтра: белый рассеивающий, синий, желтый
  • Сетевой адаптер

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