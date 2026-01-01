images
images
images
П-Фото FRN-6075 фрост-рама неразборная 60х75 см
П-Фото FRN-6075 фрост-рама неразборная 60х75 см
П-Фото FRN-6075 фрост-рама неразборная 60х75 см

П-Фото FRN-6075 фрост-рама неразборная 60х75 см

П-Фото
Артикул: MTG-3266

П-Фото FRN-6075 фрост-рама неразборная 60х75 см. Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Размер - 60х75 см (сварной конструктив). Внимание! В комплект поставки входит только рама. 

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Рекомендуем использовать с Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes CLD-35 зажим двойной
Арт. VBR-132
Falcon Eyes CLD-35 зажим двойной
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 20 ч

Универсальный двойной зажим может использоваться для крепления одной перекладины, или штанги поперек другой, а также для прочих целей.

-10 %830 ₽
740 ₽
В корзину
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-202
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Kupo CS40MB 40&quot; C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой черная
Арт. NVF-2764
Kupo CS40MB 40" C Stand w/sliding legs master стойка С со скользящей ногой черная
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo CS-40MB 40C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 10 кг. Цвет стойки – черный. Диаметр основания – 100 см. Стойка удобра для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 132 до 323 см.

16 910 ₽
В корзину

Видео

Ле Гре
Ле Гре
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.