Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см

Сумка Phottix (92518) Gear Bag для студийного оборудования, длина - 120 см.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 117 см. Внешние размеры - 29x8,1x119 см. Вес - 1,07 кг. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель Fotokvant RFB-6075 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см.
Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 60х75 см.
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Сумка Phottix (92518) Gear Bag для студийного оборудования, длина - 120 см.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 117 см. Внешние размеры - 29x8,1x119 см. Вес - 1,07 кг. Цвет - черный.
Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная. Галогенная лампа мощностью 650 Вт, цветовая температура 3200К. Срок службы 150 ч. Цоколь GY9.5.
DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.
Ультрафиолетовый защитный фильтр FST NANO-X MCUV диаметром 72 мм.
Фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев). Обладает превосходными светопропускающими качествами, коэффициент пропускания - 99,8%. Диаметр - 72 мм.
Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.