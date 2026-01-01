Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см

Арт. NVF-9340

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

