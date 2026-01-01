images
images
images
images
Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см
Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см
Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см
Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см

Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см

Fotokvant
Артикул: DAN-7874

Отражатель Fotokvant RFB-6075 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см.

Комплект тканевых отражателей четырех популярных цветов (черный, белый, серебро и золотой) для фрост-рамы размером 60х75 см.

Описание

Fotokvant RFB-6075 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 60х75 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Phottix 92518 Gear Bag сумка 120 см для студийного оборудования
Арт. DAN-6214
Phottix 92518 Gear Bag сумка 120 см для студийного оборудования
Наличие
в наличии 4-10 шт

Сумка Phottix (92518) Gear Bag для студийного оборудования, длина - 120 см.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 117 см. Внешние размеры - 29x8,1x119 см. Вес - 1,07 кг. Цвет - черный.

6 610 ₽
В корзину
Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная
Арт. MTG-2890
Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная
Наличие
более 10 шт

Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная. Галогенная лампа мощностью 650 Вт, цветовая температура 3200К. Срок службы 150 ч. Цоколь GY9.5. 

3 740 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1379
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

2 200 ₽
В корзину
-5 %
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 72мм
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 72мм
Арт. DAN-3546
FST NANO-X MCUV ультрафиолетовый защитный фильтр 72мм
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Ультрафиолетовый защитный фильтр FST NANO-X MCUV диаметром 72 мм.

Фильтр изготовлен из немецкого стекла высочайшего качества Schott B270, имеет многослойное просветление (18 слоев). Обладает превосходными светопропускающими качествами, коэффициент пропускания - 99,8%. Диаметр - 72 мм.

-5.29 %1 890 ₽
1 790 ₽
В корзину
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Арт. NVF-9340
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

6 640 ₽
В корзину

Видео

Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Карл Булла
Карл Булла
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.