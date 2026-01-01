images
images
images
KUPO KT-3636TF 36”x36” Floppy-Top Hinge флаг 90х90-180 см черный
KUPO KT-3636TF 36”x36” Floppy-Top Hinge флаг 90х90-180 см черный
KUPO KT-3636TF 36”x36” Floppy-Top Hinge флаг 90х90-180 см черный

KUPO KT-3636TF 36”x36” Floppy-Top Hinge флаг 90х90-180 см черный

Kupo
Артикул: OLE-3200

Флаг изготовлен из непрозрачной черной ткани с жестким каркасом и используется для блокирования и отсекания света, а также для создания тени. Рама размером 90 х 90 см из пружинной нержавеющей стали (диаметр  5мм) с крепежным стержнем (диаметр  9.5 мм) Ткань - Black Denim (чёрная). Степень поглощения - 100%. Раскладывается до размера 90 х 180 ( за счет липучки).


Описание

Характеристики:

  • Размер 90 х 90-180 см
  • Степень поглощения - 100%
  • Огнестойкий материал
  • Вес 3,2 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

KUPO KT-2436FBD 24” x 36” Full Frame Black Denim флаг черный 60х90 см
Арт. DAN-4872
KUPO KT-2436FBD 24” x 36” Full Frame Black Denim флаг черный 60х90 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Флаг KUPO KT-2436FBD 24" x 36" Full Frame Black Denim, цвет - черный, размер - 60х90 см.

Светоотсекающий флаг 60х90 см из плотной черной ткани на металлической раме с установочным штырем 9,5 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света.

6 410 ₽
В корзину
Avenger I600B светоотсекающий флаг 30х45 см
Арт. OLE-1134
Avenger I600B светоотсекающий флаг 30х45 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger I600B – светоотсекающий флаг из плотной черной ткани размером 30х45 см на металлической раме. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.

14 590 ₽
В корзину
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Арт. OLE-1453
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Наличие
более 10 шт

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.

Цвет – серебристый.

4 060 ₽
В корзину
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5558
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Наличие
более 10 шт

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.

3 560 ₽
В корзину
Kupo KCP-359BK 9&quot; зажим-прищепка 2 шт
Арт. DAN-8949
Kupo KCP-359BK 9" зажим-прищепка 2 шт
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KCP-359BK 9"-пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.

2 030 ₽
В корзину
Avenger I650B светоотсекающий флаг 45х60 см
Арт. OLE-1135
Avenger I650B светоотсекающий флаг 45х60 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger I650B – светоотсекающий флаг из плотной черной ткани на металлической раме размером 45х60 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.

16 390 ₽
В корзину
Avenger I650S SINGLE SCRIM BLACK одинарный флаг на просвет черного цвета 45х60 см
Avenger I650S SINGLE SCRIM BLACK одинарный флаг на просвет черного цвета 45х60 см
Avenger I650S SINGLE SCRIM BLACK одинарный флаг на просвет черного цвета 45х60 см
Арт. DAN-2093
Avenger I650S SINGLE SCRIM BLACK одинарный флаг на просвет черного цвета 45х60 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Флаг-сетка одинарный черный Avenger I650S, размер 45х60 см.

17 890 ₽
В корзину
Avenger I750D сетка двойная 60х90 см черного цвета
Арт. DAN-2096
Avenger I750D сетка двойная 60х90 см черного цвета
Наличие
в наличии 1-3 шт

Флаг-сетка двойной черный Avenger I750D, размер 60х90 см.

29 390 ₽
В корзину

Видео

Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.