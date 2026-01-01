KUPO KT-3636TF 36”x36” Floppy-Top Hinge флаг 90х90-180 см черный

Артикул: OLE-3200

Флаг изготовлен из непрозрачной черной ткани с жестким каркасом и используется для блокирования и отсекания света, а также для создания тени. Рама размером 90 х 90 см из пружинной нержавеющей стали (диаметр 5мм) с крепежным стержнем (диаметр 9.5 мм) Ткань - Black Denim (чёрная). Степень поглощения - 100%. Раскладывается до размера 90 х 180 ( за счет липучки).





