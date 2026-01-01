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Photoindustria рама алюминиевая разборная 122x122 см
Photoindustria рама алюминиевая разборная 122x122 см
Photoindustria рама алюминиевая разборная 122x122 см
Photoindustria рама алюминиевая разборная 122x122 см
Photoindustria рама алюминиевая разборная 122x122 см

Photoindustria рама алюминиевая разборная 122x122 см

Photoindustria
Артикул: NVF-8935

Photoindustria 122x122 см – рама алюминиевая разборная. 

Фрост-рама является держателем для различных фильтров и масок. Широко используется с гелевыми фильтрами для создания цветных эффектов, а также для коррекции освещения. Размер – 122х122 см.

Описание

Рамка позволяет использовать большие цветные и конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и получения контролируемой жесткости света, золотистые и серебристые фильтры для получения очень удобного отражателя, черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов, и маски для получения множества световых эффектов. 

Для удобства доставки и транспортировки фрост-рама сделана разборной. Надежные крепления позволяют разобрать и собрать ее за считанные секунды, что удобно для использования фрост-рамы не только в студии, но и на выездных съемках. 

 

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