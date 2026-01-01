Chris James 101 Yellow фолиевый фильтр желтый

Фолиевый цветной фильтр Chris James 101 Yellow (желтый)
Chris James 101 Yellow — это фолиевый светофильтр (гель) желтого цвета, предназначенный для изменения цветовой температуры и создания цветовых акцентов в профессиональном осветительном оборудовании. Он изготовлен известным британским производителем Chris James Lighting Filters и широко применяется в кино-, теле- и фотоиндустрии для окрашивания света, создания атмосферы и спецэффектов.
Фильтр имеет пропускную способность 60.8% и поглощение 0.22, что позволяет эффективно изменять цвет светового потока без чрезмерной потери яркости. Модель соответствует классической нумерации Lee, что облегчает его поиск в профессиональных каталогах.
Основные характеристики
- Тип: Фолиевый светофильтр (цветной гель).
- Модель: 101 Yellow.
- Цвет: Желтый.
- Пропускная способность: 60.8%.
- Поглощение света: 0.22.
- Ширина рулона: 122 см.
- Производство: Chris James Lighting Filters (Великобритания).
Для чего используется
Этот фильтр является универсальным инструментом для управления цветом света:
- Изменение цветовой температуры: Желтый фильтр добавляет теплоты свету, делая его более "солнечным".
- Создание цветовых акцентов: Используется для окрашивания фона, создания эффектов заката или рассвета.
- Коррекция освещения: Для балансировки света при смешанном освещении.
- Спецэффекты: Применяется для создания театральных и кинематографических эффектов.
Комплектация и нарезка
Фильтр продается отрезками (в нарезку) от одного погонного метра. Ширина рулона составляет 122 см. Минимальный объем заказа — отрезок размером 100×122 см.
Важно: Материал, отрезанный от рулона, обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при покупке целого рулона (7 метров).