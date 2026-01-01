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-15 %
Chris James 101 Yellow фолиевый фильтр желтый
Chris James 101 Yellow фолиевый фильтр желтый

Chris James 101 Yellow фолиевый фильтр желтый

Chris James
Артикул: NVF-1065

Фолиевый фильтр Chris James Yellow 101 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 60.8%, поглощение 0,22. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Фолиевый цветной фильтр Chris James 101 Yellow (желтый)

Chris James 101 Yellow — это фолиевый светофильтр (гель) желтого цвета, предназначенный для изменения цветовой температуры и создания цветовых акцентов в профессиональном осветительном оборудовании. Он изготовлен известным британским производителем Chris James Lighting Filters и широко применяется в кино-, теле- и фотоиндустрии для окрашивания света, создания атмосферы и спецэффектов.

Фильтр имеет пропускную способность 60.8% и поглощение 0.22, что позволяет эффективно изменять цвет светового потока без чрезмерной потери яркости. Модель соответствует классической нумерации Lee, что облегчает его поиск в профессиональных каталогах.

Основные характеристики

  • Тип: Фолиевый светофильтр (цветной гель).
  • Модель: 101 Yellow.
  • Цвет: Желтый.
  • Пропускная способность: 60.8%.
  • Поглощение света: 0.22.
  • Ширина рулона: 122 см.
  • Производство: Chris James Lighting Filters (Великобритания).

Для чего используется

Этот фильтр является универсальным инструментом для управления цветом света:

  • Изменение цветовой температуры: Желтый фильтр добавляет теплоты свету, делая его более "солнечным".
  • Создание цветовых акцентов: Используется для окрашивания фона, создания эффектов заката или рассвета.
  • Коррекция освещения: Для балансировки света при смешанном освещении.
  • Спецэффекты: Применяется для создания театральных и кинематографических эффектов.

Комплектация и нарезка

Фильтр продается отрезками (в нарезку) от одного погонного метра. Ширина рулона составляет 122 см. Минимальный объем заказа — отрезок размером 100×122 см.

Важно: Материал, отрезанный от рулона, обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при покупке целого рулона (7 метров).

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