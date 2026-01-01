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Photoindustria рама алюминиевая разборная 102x102 см
Photoindustria рама алюминиевая разборная 102x102 см
Photoindustria рама алюминиевая разборная 102x102 см
Photoindustria рама алюминиевая разборная 102x102 см
Photoindustria рама алюминиевая разборная 102x102 см

Photoindustria рама алюминиевая разборная 102x102 см

Photoindustria
Артикул: NVF-8936

Photoindustria 102x102 см – рама алюминиевая разборная. 

Фрост-рама является держателем для различных фильтров и масок. Широко используется с гелевыми фильтрами для создания цветных эффектов, а также для коррекции освещения. Размер – 102х102 см.

Описание

Рамка позволяет использовать большие цветные и конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и получения контролируемой жесткости света, золотистые и серебристые фильтры для получения очень удобного отражетеля, черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов, и маски для получения множества световых эффектов.

Для удобства доставки и транспортировки фрост-рама сделана разборной. Надежные крепления позволяют разаборать и собрать ее за считанные секунды, что удобно для использования фрост-рамы не только в студии, но и на выездных съемках.

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