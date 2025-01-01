images
Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры

Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры

Lastolite
Артикул: NVF-1668

Lastolite LL LR12LL LR1250 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.).

Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 30 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.

Lastolite LR12LL LR1250 Ezybalance 30 см 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры

