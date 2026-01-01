images
images
images
Fotokvant FRR-102 Light фрост-рама разборная 102х102 см алюминиевая легкая
Fotokvant FRR-102 Light фрост-рама разборная 102х102 см алюминиевая легкая
Fotokvant FRR-102 Light фрост-рама разборная 102х102 см алюминиевая легкая

Fotokvant FRR-102 Light фрост-рама разборная 102х102 см алюминиевая легкая

Fotokvant
Артикул: DAN-3937

Фрост-рама Fotokvant FRR-102 Light, размер - 102х102 см.

Легкая алюминиевая фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Внимание! В комплект поставки входит только рама.

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Для удобства транспортировки фрост-рама сделана разборной. Надежные крепления позволят разобрать и собрать фрост-раму очень быстро, что позволит использовать ее не только в студии, но и на выездных съемках.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-7 %
Kupo KCP602 3&quot; SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW держатель-зажим
Арт. NVF-9481
Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW держатель-зажим
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 24 дн, 18 ч

Kupo KCP602 3" SUPERB VISER CLAMP CENTER JAW - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.

Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 101 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.

-7 %5 800 ₽
5 390 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 17 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Арт. DAN-3576
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 15 ч

Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.

Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.



-5 %530 ₽
500 ₽
В корзину
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Арт. DAN-1903
Avenger F810 Baby Plate кронштейн со штифт-адаптером 16 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Кроштейн поворотный Avenger F810 для установки на плоские поверхности (стены, потолок).

Прочный стальной кронштейн. Основание 9х15 см. Устанавливается на любые плоские поверхности, такие как стена и потолок. Установочный адаптер 16 мм для осветительного, студийного и театрального оборудования. Поворотная голова позволит установить оборудования под нужным углом. Вес - 0,81 кг.

9 490 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Арт. DAN-4680
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 19 ч

Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.

Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.

-10 %230 ₽
200 ₽
В корзину
Avenger I650B светоотсекающий флаг 45х60 см
Арт. OLE-1135
Avenger I650B светоотсекающий флаг 45х60 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Avenger I650B – светоотсекающий флаг из плотной черной ткани на металлической раме размером 45х60 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.

16 390 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Арт. DAN-2428
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Наличие
более 10 шт

Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.

Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.

290 ₽
В корзину

Видео

Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Стойка со струбциной на столешницу. Для микрофона, камеры или освещения. Кронштейн - пантограф
Стойка со струбциной на столешницу. Для микрофона, камеры или освещения. Кронштейн - пантограф
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.