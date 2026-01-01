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Fotokvant FRN-102 фрост-рама неразборная 102х102 см алюминиевая
Fotokvant FRN-102 фрост-рама неразборная 102х102 см алюминиевая
Fotokvant FRN-102 фрост-рама неразборная 102х102 см алюминиевая
Fotokvant FRN-102 фрост-рама неразборная 102х102 см алюминиевая
Fotokvant FRN-102 фрост-рама неразборная 102х102 см алюминиевая
Fotokvant FRN-102 фрост-рама неразборная 102х102 см алюминиевая

Fotokvant FRN-102 фрост-рама неразборная 102х102 см алюминиевая

Fotokvant
Артикул: DAN-2896

Фрост-рама неразборная Fotokvant FRN-102, размер - 102х102 см.

Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов.

Внимание! В комплект поставки входит только рама.

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Изготовлена из алюминия.

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