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П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая
П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая

П-Фото FRN-122 фрост-рама неразборная 122х122 см алюминиевая

П-Фото
Артикул: DAN-2764

Фрост рама П-Фото FR-122122, размер 122х122 см.

Фрост-рама неразборная. Используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Крепление - стандартный палец 5/8" длиной 100 мм. Размер - 122х122 см.

Внимание! В комплект поставки входит только рама.


Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Изготовлена из алюминия.

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