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Godox RFT-06-60 отражатель 5 в 1 размер 60 см

Godox RFT-06-60 отражатель 5 в 1 размер 60 см

Godox
Артикул: MTG-2940

 Godox RFT-06-60 отражатель 5 в 1 размер 60 см. Круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Диаметр - 60 см.

Описание

ОТРАЖАТЕЛЬ 5-В-1: ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ, МЯГКОЕ ЗОЛОТО, ЗОЛОТОЙ.
— упругий каркас круглой или прямоугольной формы, обтянутый полупрозрачной тканью. В комплект входит чехол на молнии с различными светомодифицирующими поверхностями.

РАССЕИВАТЕЛЬ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ)
Применяется для уменьшения яркости и смягчения света, падающего на снимаемый объект. В яркий солнечный день рассеиватель становится незаменимым инструментом. Позволяет преобразовать световой поток от точечного источника света (вспышки) в более мягкий, подходящий для съемки портретов.

Полупрозрачный рассеиватель так же может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта.

ОТРАЖАТЕЛИ:
Белый – используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую температуру отражаемого света. Удобен при съемке видео.
Серебристый – дает более яркий и жесткий отраженный свет, в сравнении с белым отражателем. Незаменим в облачную погоду.
Золотой – по интенсивности сопоставим с серебряным отражателем, но в отличие от последнего придает отраженному свету теплый оттенок. Используется для имитации солнечного света.
Мягкое золото – аналогичен золотому, но дает более мягкий отраженный свет.
ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА, ФЛАГ
Черная сторона отражателя используется для исключения объекта из зоны освещенности. Так же позволяет добавить теней на снимаемый объект при чрезмерно равномерном освещении сцены.

В зависимости от размера отражатель применяется для решения той или иной задачи:

  1. маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью;
  2. метровый отражатель подходит для съемки модели по пояс;
  3. большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов;

Размер отражателя: 60см.

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