Fujimi FJ702 отражатель 5 в 1 (120x180 см)

Технические характеристики:
- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- черный – для блокировки нежелательно света
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный – для мягкого, бестеневого освещения
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ702 – овальный дисковый отражатель 5 в 1. Размер 120х180 см. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.
Технические характеристики:
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Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.