Fujimi FJ702 отражатель 5 в 1 (120x180 см)

Артикул: OLE-0268

Fujimi FJ702 – овальный дисковый отражатель 5 в 1. Размер 120х180 см. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.