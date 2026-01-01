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Fujimi FJ702 отражатель 5 в 1 (120x180 см)

Fujimi FJ702 отражатель 5 в 1 (120x180 см)

Fujimi
Артикул: OLE-0268

Fujimi FJ702 – овальный дисковый отражатель 5 в 1. Размер 120х180 см. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.

Описание

Технические характеристики:

  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный – для мягкого, бестеневого освещения 

Комплектация

   

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