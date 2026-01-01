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FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 150x200 см

FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 150x200 см

FST
Артикул: DAN-0179

FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 150х200 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.

Описание

FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 150x200 см

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