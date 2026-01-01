FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 150x200 см

Profoto (900849) Grid Kit 5, 10, 20 – набор сот с различной градацией для Zoom рефлектора. Укомплектованы сумкой.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 150х200 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.
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Profoto (900849) Grid Kit 5, 10, 20 – набор сот с различной градацией для Zoom рефлектора. Укомплектованы сумкой.
Fotokvant BG-2424 Blue Green - тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 92 см.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 белый, размер - 1,2х2 м.
Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro. Коническая насадка специально разработана для использования со вспышкой Godox AD400Pro. Она создает концентрированное пятно света с мягким светотеневым переходом и подчеркивает детали объекта. Для дополнительного контроля и создания более концентрированного светового пятна в комплект входит съемная сотовая сетка. Насадка изготовлена из алюминиевого сплава.
Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.