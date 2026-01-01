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Fotokvant R2-150200SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый 150х200 см

Fotokvant R2-150200SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый 150х200 см

Fotokvant
Артикул: NVF-8334

Fotokvant R2-150200SW – складной двухцветный отражатель на пружине.

Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150x200.

Описание

Fotokvant R2-150200SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый 150х200 см

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