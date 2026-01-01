images
Fotokvant R2-110GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 110 см

Fotokvant R2-110GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 110 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7332

Fotokvant R2-107GS – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 110.


Описание

Fotokvant R2-110GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 110 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Арт. DAN-2826
Fotokvant CLE-04GREEN резиновая груша для очистки c серебристым наконечником
Наличие
более 10 шт

Резиновая груша Fotokvant CLE-04GREEN для чистки фототехники c сереберистым наконечником.

Груша предназначена для очистки матриц зеркальных и беззеркальных камер, а также оптики и других элементов фото- и видеокамер, объективов. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком, что позволяет устранить пыль, песок даже в труднодоступных местах. Имеется обратный клапан, позволяющий выдувать из груши только чистый воздух. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника серебристый.

730 ₽
В корзину
Grifon R-7011 T отражатель просветный 71x112 см
Арт. NVF-7149
Grifon R-7011 T отражатель просветный 71x112 см
Наличие
более 10 шт

Grifon R-7011 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 71x112.

760 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Арт. VBR-114
Falcon Eyes RBH-2258 держатель для отражателя или фона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.

-10 %2 610 ₽
2 340 ₽
В корзину
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
более 10 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

5 280 ₽
В корзину

Видео

Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Видеообзор &quot;Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280&quot;
Видеообзор "Универсальные студийные стойки Phottix Padat 300 и Phottix Saldo 280"
Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.