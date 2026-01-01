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Falcon Eyes RFR-3648GS HL отражатель золото-серебро размер 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RFR-3648GS HL отражатель золото-серебро размер 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RFR-3648GS HL отражатель золото-серебро размер 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RFR-3648GS HL отражатель золото-серебро размер 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RFR-3648GS HL отражатель золото-серебро размер 90х120 см с ручками

Falcon Eyes RFR-3648GS HL отражатель золото-серебро размер 90х120 см с ручками

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8962

Falcon Eyes RFR-3648GS HL – односторонний отражатель с рукоятками и креплением 1/4".

Используется в портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Размер – 90x120 см. Цвет – золотистый, серебристый.

Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде – 43 см. Комплектуется чехлом.

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