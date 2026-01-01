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Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель

Falcon Eyes CRK7-42 HL отражатель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2942

Круглый отражатель 7 в 1 Falcon Eyes CRK7-42 HL.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр - 106 см. Цвета – золотистый, серебристый, белый отражающий, белый просвечивающий, черный, зеленый, синий.

Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде - 40 см. Комплектуется чехлом.

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