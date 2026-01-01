images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель
Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель

Falcon Eyes CRK7-22 HL отражатель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8959

Falcon Eyes CRK7-22 HL – круглый отражатель 7 в 1.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 60 см. Цвета – золотистый, серебристый, белый отражающий, белый просвечивающий, черный, зеленый, синий.

Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде – 20 см. Комплектуется чехлом.

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes CRK7-22 HL.
  • Чехол.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Арт. VBR-449
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

4 850 ₽
В корзину
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Арт. NVF-9342
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.

Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U

1 620 ₽
В корзину
-10 %
Godox SA-30 софтбокс с сотами для S30
Godox SA-30 софтбокс с сотами для S30
Арт. DAN-6855
Godox SA-30 софтбокс с сотами для S30
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30.

Квадробокс с сотами для осветителя Godox S30. Размер - 30х30 см.  

-10 %2 490 ₽
2 240 ₽
В корзину

Видео

Ги Бурден - провокационный гений fashion-съемки
Ги Бурден - провокационный гений fashion-съемки
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
Советы по фотосъемке еды от Эндрю Скривани
LrPicker Review v2 0. Android-приложение для отбора фотографий напрямую из каталогов Lightroom
LrPicker Review v2 0. Android-приложение для отбора фотографий напрямую из каталогов Lightroom
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.